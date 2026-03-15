    Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri Avrasiya Liqasında uğurlu debüt ediblər

    Komanda
    • 15 mart, 2026
    • 13:03
    Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri Avrasiya Liqasında uğurlu debüt ediblər

    Azərbaycanın qadın stolüstü tennisçiləri Qazaxıstanda keçirilən Avrasiya Liqasında uğurlu çıxış ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, baş məşqçi Fərhad İsmayılovun rəhbərliyi ilə Almatı sınaqlarına qatılan Aylin Əsgərova, Zemfira Mikayılova, Ləman Abdulhəmidova və Mərziyyə Nurmətovadan ibarət kvartet ilk dəfə olduğu üçun yarışın II liqasında mübarizə aparıb.

    1-ci turda finaladək keçirdiyi 8 oyundan 7-də qalib gələn komandamız yalnız finalda Özbəkistan millisinə uduzaraq ikinci yerdə qərarlaşıb.

    Yarışın növbəti turunun oyunları 28-31 may tarixlərində olacaq. 4 turun nəticəsinə əsasən ilk iki yeri tutan kollektivlər Super Liqaya vəsiqə qazanacaqlar.

    Azərbaycan Stolüstü Tennis Federasiyası Avrasiya Liqası

