    Другие страны
    • 03 февраля, 2026
    • 14:58
    В РФ заявили, что ОПЕК+ ждут постепенного роста мирового спроса на нефть с марта

    ОПЕК+ ожидает постепенное увеличение мирового спроса на нефть с марта, пока же на глобальном рынке сохраняется баланс.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

    "Сейчас мы наблюдаем баланс спроса и предложения [на мировом нефтяном рынке - ред.], цены стабильны. Мы ожидаем вообще рост спроса, на последнем заседании [ОПЕК+ в воскресенье - ред.] это обсуждали", - сказал Новак.

    Он отметил, что ожидаемый рост спроса связан с сезонными факторами, по мере активизации авто- и авиаперевозок динамика будет увеличиваться.

    "Начиная с марта-апреля, где-то постепенно растет спрос. Это будет дополнительный фактор, чтобы обеспечивать баланс", - добавил вице-премьер.

    Восемь стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, 1 февраля решили сохранить паузу в наращивании добычи нефти в первом квартале.

    Таким образом, квоты в марте будут определены на уровне тех, что действовали в декабре, как и было запланировано ранее. При этом для ряда стран по-прежнему действуют компенсационные графики. Наиболее значительные компенсации, то есть дополнительное сокращение добычи к уровню квоты, должен осуществить Казахстан.

    По актуальной оценке аналитиков ОПЕК, рост мирового спроса на нефть в 2026 году составит 1,38 млн б/с, до 106,52 млн б/с. Во втором квартале они ожидают спрос на уровне 105,57 млн б/с (на 20 тыс. б/с больше, чем в первом), в третьем - на уровне 107,05 млн б/с.

    Александр Новак ОПЕК+ спрос на нефть ОПЕК
