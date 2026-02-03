Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    В SOCAR открылась Академия операционных технологий

    Энергетика
    • 03 февраля, 2026
    • 15:34
    В SOCAR открылась Академия операционных технологий

    Состоялось открытие Академии операционных технологий, созданной в Бакинской высшей школы нефти в рамках сотрудничества между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и компанией Honeywell.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, академия рассматривается как следующий важный шаг на пути развития человеческого капитала и цифровизации в соответствии с утвержденной Корпоративной стратегией SOCAR до 2035 года.

    Академия будет способствовать ускорению цифровой трансформации в производственных зонах SOCAR, повышению операционной безопасности и надежности, а также систематическому развитию знаний и навыков инженерно-технического персонала в области современных систем автоматизации и управления.

    На церемонии открытия гостям подробно рассказали о принципе работы учебно-тренировочного оборудования, а также о состоянии центра до и после ремонта.

    SOCAR-ın nəzdində Əməliyyat Texnologiyaları Akademiyası fəaliyyətə başlayıb
    SOCAR launches Operational Technology Academy
