В SOCAR открылась Академия операционных технологий

Состоялось открытие Академии операционных технологий, созданной в Бакинской высшей школы нефти в рамках сотрудничества между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и компанией Honeywell.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, академия рассматривается как следующий важный шаг на пути развития человеческого капитала и цифровизации в соответствии с утвержденной Корпоративной стратегией SOCAR до 2035 года.

Академия будет способствовать ускорению цифровой трансформации в производственных зонах SOCAR, повышению операционной безопасности и надежности, а также систематическому развитию знаний и навыков инженерно-технического персонала в области современных систем автоматизации и управления.

На церемонии открытия гостям подробно рассказали о принципе работы учебно-тренировочного оборудования, а также о состоянии центра до и после ремонта.