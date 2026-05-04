МИД Пакистана: США освободили 22 члена экипажа иранского судна TOUSKA
Другие страны
- 04 мая, 2026
- 11:37
США освободили 22 члена экипажа иранского контейнеровоза TOUSKA, которое было задержано в Оманском заливе, отправив их в Пакистан.
Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на МИД Пакистана.
"Иранское судно также будет отбуксировано в территориальные воды Пакистана для возвращения его владельцам после проведения необходимых ремонтных работ", - сказано в заявлении.
МИД Пакистана отметил, что этот шаг является "мерой укрепления доверия".
Судно TOUSKA было захвачено в Оманском заливе в прошлом месяце в ходе нападения, которое Тегеран назвал актом "пиратства".
