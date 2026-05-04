    • 04 мая, 2026
    • 11:37
    МИД Пакистана: США освободили 22 члена экипажа иранского судна TOUSKA

    США освободили 22 члена экипажа иранского контейнеровоза TOUSKA, которое было задержано в Оманском заливе, отправив их в Пакистан.

    Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на МИД Пакистана.

    "Иранское судно также будет отбуксировано в территориальные воды Пакистана для возвращения его владельцам после проведения необходимых ремонтных работ", - сказано в заявлении.

    МИД Пакистана отметил, что этот шаг является "мерой укрепления доверия".

    Судно TOUSKA было захвачено в Оманском заливе в прошлом месяце в ходе нападения, которое Тегеран назвал актом "пиратства".

    Pakistan XİN: ABŞ İranın "TOUSKA" gəmisinin 22 ekipaj üzvünü azad edib

