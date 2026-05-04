    Pakistan XİN: ABŞ İranın "TOUSKA" gəmisinin 22 ekipaj üzvünü azad edib

    • 04 may, 2026
    • 11:52
    Pakistan XİN: ABŞ İranın TOUSKA gəmisinin 22 ekipaj üzvünü azad edib

    ABŞ Oman körfəzində saxlanılan İranın "TOUSKA" konteyner gəmisinin 22 ekipaj üzvünü azad edərək Pakistana göndərib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Jazeera" Pakistan XİN-ə istinadən məlumat yayıb.

    "İran gəmisi də zəruri təmir işləri aparıldıqdan sonra sahiblərinə qaytarılması üçün yedəyə alınaraq Pakistanın ərazi sularına aparılacaq", - bəyanatda qeyd olunub.

    Pakistan XİN bu addımın "etimadın gücləndirilməsi tədbiri" olduğunu vurğulayıb.

    "TOUSKA" gəmisi ötən ay Oman körfəzində Tehranın "dəniz quldurluğu" aktı adlandırdığı hücum zamanı ələ keçirilmişdi.

    Hörmüz boğazı Pakistan XİN İran gəmisi
    МИД Пакистана: США освободили 22 члена экипажа иранского судна TOUSKA

    12:08

    12:08

    12:08

    12:04

    12:02

    12:01

    11:55
    11:53

    11:52

