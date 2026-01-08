İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    • 08 yanvar, 2026
    • 08:58
    Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 30 dekabr 2025-ci il tarixli əmri ilə COP29 Azərbaycan Əməliyyat Şirkəti ləğv edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Ləğvetmə Komissiyası yaradılıb.

    Şirkətin kreditor borcları ilə əlaqədar iddialar 2 ay müddətində Komissiyaya təqdim edilməlidir. Göstərilən müddətdən sonra iddialara baxılmayacaq.

    Азербайджанская операционная компания COP29 ликвидирована

