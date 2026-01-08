COP29 Azərbaycan Əməliyyat Şirkəti ləğv edilib
- 08 yanvar, 2026
- 08:58
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 30 dekabr 2025-ci il tarixli əmri ilə COP29 Azərbaycan Əməliyyat Şirkəti ləğv edilib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Ləğvetmə Komissiyası yaradılıb.
Şirkətin kreditor borcları ilə əlaqədar iddialar 2 ay müddətində Komissiyaya təqdim edilməlidir. Göstərilən müddətdən sonra iddialara baxılmayacaq.
