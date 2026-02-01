İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Hindistan ordusunun Baş qərargah rəisi Ermənistana səfər edib

    Region
    • 01 fevral, 2026
    • 21:37
    Hindistan ordusunun Baş qərargah rəisi Ermənistana səfər edib

    Hindistan Silahlı Qüvvələrinin (SQ) Baş qərargah rəisi general Anil Çauhanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Ermənistana rəsmi səfərə gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli KİV Ermənistan Müdafiə Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb.

    Nazirlik səfər çərçivəsində müzakirə olunacaq mövzuları açıqlamayıb.

    Qeyd edək ki, Çauhanın İrəvana səfəri əvvəlcədən elan edilməyib.

    Hindistan Anil Çauhan Ermənistan
    Глава индийского генштаба прибыл с визитом в Армению

    Son xəbərlər

    22:47

    Azərbaycan XİN Pakistandakı terror hücumunu pisləyib

    Xarici siyasət
    22:45

    ABŞ-də qismi şatdaun azı daha iki gün davam edəcək

    Digər ölkələr
    22:30

    Sabirabadda 27 yaşlı qadın dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Hadisə
    22:27

    Kambocada fırıldaqçılıqla məşğul olan çağrı mərkəzində 2 mindən çox əcnəbi saxlanılıb

    Digər ölkələr
    22:09

    Tramp ABŞ və İran arasında razılaşmaların əldə olunacağına ümid edir

    Digər ölkələr
    21:56

    İsrail ordusu Livanın cənubuna zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    21:37

    Hindistan ordusunun Baş qərargah rəisi Ermənistana səfər edib

    Region
    21:15

    Azərbaycan şahmatçısı Niderlanddakı turnirdə üçüncü yeri tutub

    Fərdi
    21:13

    Bəlucistana hücumlardan sonra Pakistan 100-dən çox silahlını məhv edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti