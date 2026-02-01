Глава индийского генштаба прибыл с визитом в Армению

Делегация во главе с начальником штаба обороны Вооруженных сил Индии генералом Анилом Чауханом прибыла с официальным визитом в Армению.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на армянское Минобороны.

В ведомстве не раскрыли темы обсуждений в рамках визита.

Отметим, что визит главы индийского генштаба в Ереван ранее не анонсировался.