    Узбекистан предложил создать единое туристическое кольцо ЦА

    Туризм
    • 04 мая, 2026
    • 09:57
    Узбекистан предложил создать единое туристическое кольцо Центральной Азии.

    Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на официальной церемонии открытий 59-го ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР).

    По его словам, в условиях мировой нестабильности миллионы туристов ищут безопасные направления.

    "Центральная Азия обладает огромным потенциалом в таких направлениях, как паломнический, культурный, гастрономический, этнографический, экстремальный и медицинский туризм. Мы уделяем особое внимание этой сфере и провели ряд реформ, направленных на создание необходимой инфраструктуры, сервиса, визового и транспортного обеспечения и, прежде всего, обеспечения безопасности туристов", - подчеркнул Мирзиёев.

    Глава государства отметил, что за 10 лет поток иностранных туристов в Узбекистан увеличился в шесть раз и достиг 12 млн человек в год.

    "Выдвигая инициативу по созданию туристического кольца Центральной Азии - туристического пространства, объединяющего страны региона, - мы призываем соседние государства, Азиатский банк развития и других наших партнеров сформировать портфель проектов по развитию туризма и совместно финансировать их", - добавил Мирзиёев.

    Özbəkistan Mərkəzi Asiyanın vahid turizm həlqəsini yaratmağı təklif edib
    Uzbekistan proposes creating single tourism ring for Central Asia

