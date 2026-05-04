Узбекистан предложил создать единое туристическое кольцо ЦА

Узбекистан предложил создать единое туристическое кольцо Центральной Азии.

Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на официальной церемонии открытий 59-го ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР).

По его словам, в условиях мировой нестабильности миллионы туристов ищут безопасные направления.

"Центральная Азия обладает огромным потенциалом в таких направлениях, как паломнический, культурный, гастрономический, этнографический, экстремальный и медицинский туризм. Мы уделяем особое внимание этой сфере и провели ряд реформ, направленных на создание необходимой инфраструктуры, сервиса, визового и транспортного обеспечения и, прежде всего, обеспечения безопасности туристов", - подчеркнул Мирзиёев.

Глава государства отметил, что за 10 лет поток иностранных туристов в Узбекистан увеличился в шесть раз и достиг 12 млн человек в год.

"Выдвигая инициативу по созданию туристического кольца Центральной Азии - туристического пространства, объединяющего страны региона, - мы призываем соседние государства, Азиатский банк развития и других наших партнеров сформировать портфель проектов по развитию туризма и совместно финансировать их", - добавил Мирзиёев.