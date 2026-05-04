Мирзиёев: Узбекистан планирует к 2030 году увеличить ВВП до $240 млрд

Узбекистан к 2030 году планирует модернизацию экономики на модель технологического и инновационного роста, увеличив объем ВВП до свыше $240 млрд.

Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на официальной церемонии открытия 59-го ежегодного заседания Совета управляющих АБР.

"В экономику страны за последние годы привлечено 150 млрд долларов иностранных инвестиций. Запущены тысячи современных предприятий. Только в сфере энергетики за счет инвестиционных проектов стоимостью 35 млрд долларов мы увеличили производство электроэнергии в полтора раза до 87 млрд киловатт-часов. Объем нашей экономики (ВВП - ред.) увеличился с 50 до 147 млрд долларов", - сказал он.

По его словам, за последнее десятилетие Узбекистан вошел в пятерку стран, добившихся наибольших позитивных изменений в достижении целей устойчивого развития.

"К 2030 году мы намерены перевести все отрасли Узбекистана на модель технологического и инновационного роста, увеличив объем экономики до более чем 240 миллиардов долларов. Наша цель в результате - войти в число стран с доходом выше среднего и полностью искоренить бедность", - добавил президент Узбекистана.