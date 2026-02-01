İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İsrail ordusu Livanın cənubuna zərbələr endirib

    • 01 fevral, 2026
    • 21:56
    İsrail ordusu Livanın cənubuna zərbələr endirib

    İsrail ordusu Livanın cənub rayonlarına yeni zərbələr endirib, hədəf kimi "Hizbullah" təşkilatının hərbi obyektləri göstərilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Gün ərzində ordu Məzraət-Abudiya yaşayış məntəqəsində "Hizbullah"ın bir neçə mühəndis maşınına hücum edib. İsrail tərəfinin versiyasına görə, bu texnika hərbi infrastrukturun bərpası üçün istifadə olunurdu.

    Bundan əlavə, "Hizbullah" silahlı birləşmələrinin üzvü məhv edilib, rayonların bir hissəsində isə tanklara qarşı raketlərin saxlandığı anbarlar və digər hərbi təyinatlı binalar da daxil olmaqla, hərbi infrastrukturu məhv etmək məqsədilə zərbələr endirilib.

    Армия Израиля заявила о нанесении новых ударов по югу Ливана

