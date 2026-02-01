İsrail ordusu Livanın cənubuna zərbələr endirib
Digər ölkələr
- 01 fevral, 2026
- 21:56
İsrail ordusu Livanın cənub rayonlarına yeni zərbələr endirib, hədəf kimi "Hizbullah" təşkilatının hərbi obyektləri göstərilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Gün ərzində ordu Məzraət-Abudiya yaşayış məntəqəsində "Hizbullah"ın bir neçə mühəndis maşınına hücum edib. İsrail tərəfinin versiyasına görə, bu texnika hərbi infrastrukturun bərpası üçün istifadə olunurdu.
Bundan əlavə, "Hizbullah" silahlı birləşmələrinin üzvü məhv edilib, rayonların bir hissəsində isə tanklara qarşı raketlərin saxlandığı anbarlar və digər hərbi təyinatlı binalar da daxil olmaqla, hərbi infrastrukturu məhv etmək məqsədilə zərbələr endirilib.
Son xəbərlər
22:47
Azərbaycan XİN Pakistandakı terror hücumunu pisləyibXarici siyasət
22:45
ABŞ-də qismi şatdaun azı daha iki gün davam edəcəkDigər ölkələr
22:30
Sabirabadda 27 yaşlı qadın dəm qazından zəhərlənərək ölübHadisə
22:27
Kambocada fırıldaqçılıqla məşğul olan çağrı mərkəzində 2 mindən çox əcnəbi saxlanılıbDigər ölkələr
22:09
Tramp ABŞ və İran arasında razılaşmaların əldə olunacağına ümid edirDigər ölkələr
21:56
İsrail ordusu Livanın cənubuna zərbələr endiribDigər ölkələr
21:37
Hindistan ordusunun Baş qərargah rəisi Ermənistana səfər edibRegion
21:15
Azərbaycan şahmatçısı Niderlanddakı turnirdə üçüncü yeri tutubFərdi
21:13