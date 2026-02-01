Армия Израиля заявила о нанесении новых ударов по югу Ливана
Другие страны
- 01 февраля, 2026
- 21:38
Израильские военные нанесли новые удары по южным районам Ливана, их целью заявлены военные объекты организации "Хезболлах".
Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.
В течение дня армия атаковала несколько инженерных машин "Хезболлах" в районе населенного пункта Мазраат-Абудия на юге республики. По версии израильской стороны, эта техника использовалась шиитскими формированиями для восстановления военной инфраструктуры в этом районе.
Кроме того, в окрестностях поселка Эд-Двейр был ликвидирован участник вооруженных формирований "Хезболлах", еще в части районов были нанесены удары с целью уничтожения военной инфраструктуры, включая склады с противотанковыми ракетами и иные складские помещения военного назначения.
