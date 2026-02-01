İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Tramp ABŞ və İran arasında razılaşmaların əldə olunacağına ümid edir

    Digər ölkələr
    • 01 fevral, 2026
    • 22:09
    Tramp ABŞ və İran arasında razılaşmaların əldə olunacağına ümid edir

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp onun administrasiyasının İranla razılaşma əldə edə biləcəyinə ümid etdiyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, Amerika lideri bunu Floridada jurnalistlərlə söhbətində bəyan edib.

    "Ümid edirəm ki, biz sövdələşmə bağlayacağıq", - o bildirib.

    Bununla yanaşı, ABŞ-nin regionda dünyanın ən böyük və ən güclü gəmilərini yerləşdirildiyi qeyd edilib.

    Ağ Ev rəhbəri Kuba ilə bağlı vəziyyətə də toxunub: "Biz Kubadakı ən yüksək vəzifəli şəxslərlə danışırıq. Düşünürəm ki, Kuba ilə sövdələşmə bağlayacağıq". Tramp hansı razılaşmaları nəzərdə tutduğunu dəqiqləşdirməyib.

    Donald Tramp İran Kuba
    Трамп надеется на договоренности между США и Ираном

    Son xəbərlər

    22:47

    Azərbaycan XİN Pakistandakı terror hücumunu pisləyib

    Xarici siyasət
    22:45

    ABŞ-də qismi şatdaun azı daha iki gün davam edəcək

    Digər ölkələr
    22:30

    Sabirabadda 27 yaşlı qadın dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Hadisə
    22:27

    Kambocada fırıldaqçılıqla məşğul olan çağrı mərkəzində 2 mindən çox əcnəbi saxlanılıb

    Digər ölkələr
    22:09

    Tramp ABŞ və İran arasında razılaşmaların əldə olunacağına ümid edir

    Digər ölkələr
    21:56

    İsrail ordusu Livanın cənubuna zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    21:37

    Hindistan ordusunun Baş qərargah rəisi Ermənistana səfər edib

    Region
    21:15

    Azərbaycan şahmatçısı Niderlanddakı turnirdə üçüncü yeri tutub

    Fərdi
    21:13

    Bəlucistana hücumlardan sonra Pakistan 100-dən çox silahlını məhv edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti