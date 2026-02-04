İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”
    "İmişli" azərbaycanlı gənc futbolçunu heyətinə qatıb

    Futbol
    • 04 fevral, 2026
    • 11:06
    İmişli azərbaycanlı gənc futbolçunu heyətinə qatıb

    "İmişli" növbəti futbolçu transferini açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə bölgə təmsilçisi məlumat yayıb.

    Premyer Liqa təmsilçisi azərbaycanlı oyunçu Nazim Hüseynov ilə anlaşıb. 18 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə 2 il 6 aylıq müqavilə imzalanıb.

    Gənc futbolçu son olaraq "Qəbələ"nin formasını geyinib.

    İmişli klubu Ən gənc futbolçu Nazim Hüseynov transfer

