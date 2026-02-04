"İmişli" azərbaycanlı gənc futbolçunu heyətinə qatıb
Futbol
- 04 fevral, 2026
- 11:06
"İmişli" növbəti futbolçu transferini açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə bölgə təmsilçisi məlumat yayıb.
Premyer Liqa təmsilçisi azərbaycanlı oyunçu Nazim Hüseynov ilə anlaşıb. 18 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə 2 il 6 aylıq müqavilə imzalanıb.
Gənc futbolçu son olaraq "Qəbələ"nin formasını geyinib.
Son xəbərlər
12:17
Hazırda m10-da bütün əməliyyatlar tam bərpa olunubMaliyyə
12:16
Güclü külək Bakıda 37 ağacı sındırıbEkologiya
12:13
İsmayıl Bəqai: ABŞ-İran danışıqlarının planı tərtib edilibRegion
12:12
İlham Əliyevlə Nikol Paşinyan sabitliyin möhkəmləndirilməsi üçün hazır olduqlarını təsdiqləyiblərXarici siyasət
12:11
Azərbaycan Mərkəzi Bankı lombard fəaliyyətini tənzimləməyə hazırlaşırMaliyyə
12:10
SOCAR yetkin yataqların rentabelliyi üçün alternativ texnologiyaları araşdırırEnergetika
12:09
"Nyukasl" "Qarabağ"la Bakıda keçirəcəyi matç üçün biletlərin qiymətlərini açıqlayıbFutbol
12:06
Bələdiyyələrin fəaliyyəti ilə bağlı illik məruzə Milli Məclisə daxil olubMilli Məclis
12:03