Qazaxıstan və Pakistan illik ticarət dövriyyəsini 1 milyard dollara çatdırmağı planlaşdırır
- 04 fevral, 2026
- 11:09
Qazaxıstan və Pakistan ortamüddətli perspektivdə qarşılıqlı ticarətin həcmini 1 milyard dollara çatdırmaq niyyətindədir.
"Report"un Qazaxıstan bürosunun məlumatına görə, bu barədə Qazaxıstan Ticarət və İnteqrasiya Nazirliyindən bildirilib.
İslamabadda Qazaxıstanın ticarət və inteqrasiya naziri Arman Şakkaliyev və Pakistanın ticarət naziri Cam Kamal Xan arasında keçirilən ikitərəfli görüşdə ticari-iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi ilə bağlı gələcək addımlar müzakirə olunub.
2025-ci ilin yekunları üzrə iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi təxminən iki dəfə artaraq 105,6 milyon dollara çatıb.
"Qazaxıstan yüksək ixrac potensialına malik konkret sektorlara, o cümlədən aqrar-sənaye kompleksi, yeyinti sənayesi, kimya və neft-kimya, metallurgiya, maşınqayırma və əczaçılıq sahələrinə diqqət yetirməyi təklif edib. Qarşıya qoyulmuş tapşırıqların praktiki icrası üçün "QazTrade" və Pakistanın TDAP agentliyi əsas operatorlar seçilib. Onlar biznesin dəstəklənməsi və birbaşa B2B əlaqələrinin inkişafı ilə məşğul olacaqlar", - məlumatda vurğulanır.
Pakistan tərəfi isə Qazaxıstanla əməkdaşlığın strateji əhəmiyyətini vurğulayaraq qeyd edib ki, respublika Mərkəzi Asiyanın ən iri iqtisadiyyatı və Pakistanın regiondakı əsas ixrac bazarıdır.
Məlumatda qeyd olunur ki, danışıqların sonunda tərəflər razılaşmaları və onların icra mexanizmlərini təsbit edən protokol imzalayıblar.