    Казахстан и Пакистан планируют увеличить товарооборот до $1 млрд в год

    Другие страны
    • 04 февраля, 2026
    • 10:50
    Казахстан и Пакистан планируют увеличить товарооборот до $1 млрд в год

    Казахстан и Пакистан намерены в среднесрочной перспективе довести объем взаимной торговли до $1 млрд.

    Как передает казахстанское бюро Report об этом сообщило министерство торговли и интеграции Казахстана.

    По информации ведомства, дальнейшие шаги по наращиванию торгово-экономического сотрудничества были обсуждены в Исламабаде на двусторонней встрече министра торговли и интеграции Казахстана Армана Шаккалиева и министра коммерции Пакистана Джама Камал Хана.

    По итогам 2025 года товарооборот между двумя странами вырос почти в два раза и достиг $105,6 млн.

    Министры отметили необходимость перехода от разрозненных инициатив к системному механизму реализации договоренностей.

    "Казахстан предложил сосредоточиться на конкретных секторах с высоким экспортным потенциалом, включая агропромышленный комплекс, пищевую промышленность, химию и нефтехимию, металлургию, машиностроение и фармацевтику. Для практической реализации поставленных задач ключевыми операторами определены QazTrade и пакистанское агентство TDAP, которые займутся сопровождением бизнеса и развитием прямых B2B-контактов", - подчеркивается в сообщении.

    Пакистанская сторона, в свою очередь, подчеркнула стратегическую значимость сотрудничества с Казахстаном, отметив, что республика является крупнейшей экономикой Центральной Азии и основным экспортным рынком Пакистана в регионе.

    По итогам переговоров стороны подписали протокол, закрепляющий договоренности и механизмы их реализации, отмечается в сообщении.

