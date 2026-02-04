İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    "Zirə"nin futbolçusu I Liqa klubuna keçib

    Futbol
    • 04 fevral, 2026
    • 10:44
    Zirənin futbolçusu I Liqa klubuna keçib

    "Zirə"nin futbolçusu Əkbər Eyubov Azərbaycanın I Liqa təmsilçisi "Mingəçevir"ə keçib.

    "Report" Mingəçevir klubunun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, 20 yaşlı müfdafiəçi mövsümün sonuna qədər icarəyə götürülüb.

    O, yeni komandasında 33 nömrəli formanı geyinəcək.

    Qeyd edək ki, "Mingəçevir" hazırda 21 xalla turnir cədvəlinin 4-cü pilləsində yer alır.

