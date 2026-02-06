Naxçıvanda "Sağlam məhəllə"lər istifadəyə verilib
İnfrastruktur
- 06 fevral, 2026
- 13:15
Naxçıvanda Gənclər və İdman Nazirliyinin layihəsi əsasında "Sağlam məhəllə"lər istifadəyə verilib.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, fevralın 6-da gənclər və idman naziri Fərid Qayıbovun istirakı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Babək, Culfa və Şahbuz rayonlarında "Sağlam məhəllə"lərin açılışı olub.
Layihəyə əsasən, həmin yerlərdə açıq havada idman fəaliyyətləri üçün uyğun mühit yaradılıb. Vətəndaşlar burada minifutbol, basketbol, stolüstü tennis və şahmat idman növləri ilə məşğul ola, eyni zamanda, trenajor avadanlıqlarından faydalana biləcəklər.
