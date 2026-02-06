İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Naxçıvanda "Sağlam məhəllə"lər istifadəyə verilib

    İnfrastruktur
    • 06 fevral, 2026
    • 13:15
    Naxçıvanda Sağlam məhəllələr istifadəyə verilib

    Naxçıvanda Gənclər və İdman Nazirliyinin layihəsi əsasında "Sağlam məhəllə"lər istifadəyə verilib.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, fevralın 6-da gənclər və idman naziri Fərid Qayıbovun istirakı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Babək, Culfa və Şahbuz rayonlarında "Sağlam məhəllə"lərin açılışı olub.

    Layihəyə əsasən, həmin yerlərdə açıq havada idman fəaliyyətləri üçün uyğun mühit yaradılıb. Vətəndaşlar burada minifutbol, basketbol, stolüstü tennis və şahmat idman növləri ilə məşğul ola, eyni zamanda, trenajor avadanlıqlarından faydalana biləcəklər.

    Naxçıvan Fərid Qayıbov sağlamlıq

    Son xəbərlər

    13:25

    Məhkəmənin 15 Ermənistan vətəndaşı ilə bağlı hökmü düşmənlərə ibrətamiz dərsdir - RƏY

    Daxili siyasət
    13:25

    Kavelaşvili İtaliyada Vens və Rubio ilə Gürcüstan-ABŞ əlaqələrini müzakirə edib

    Region
    13:18

    Krasnoyarskda səkkizinci sinif şagirdi həbs edilib

    Region
    13:16

    Dünya futbolunda 2026-cı ilin qış transferlərində yeni rekord qeydə alınıb

    Futbol
    13:16

    Gürcüstanda 10 həkimin psixotrop dərmanları qanunsuz təyin etdiyi üzə çıxıb

    Region
    13:15
    Foto

    Naxçıvanda "Sağlam məhəllə"lər istifadəyə verilib

    İnfrastruktur
    12:55
    Foto

    Azərbaycan "500 Global" vençur fondu ilə əməkdaşlığı müzakirə edib

    İKT
    12:52

    Həndbol üzrə yeniyetmə oğlanlar arasında Lənkəran birinciliyinin mükafatçılar bəlli olub

    Komanda
    12:52

    Dövlət Ekoloji Ekspertiza Agentliyi auditor seçir

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti