В трех районах Нахчывана созданы "здоровые кварталы"
Инфраструктура
- 06 февраля, 2026
- 13:37
В Нахчыванской Автономной Республики в рамках проекта Министерства молодежи и спорта Азербайджана созданы "здоровые кварталы".
Как сообщает нахчыванское бюро Report, церемония открытия состоялась сегодня с участием министра молодежи и спорта Фарида Гаибова. "Здоровые кварталы" созданы в Бабекском, Джульфинском и Шахбузском районах НАР.
В кварталах создана необходимая инфраструктура для занятий спортом на открытом воздухе. Граждане смогут заниматься мини-футболом, баскетболом, настольным теннисом и шахматами, а также пользоваться тренажерами.
