    В трех районах Нахчывана созданы "здоровые кварталы"

    Инфраструктура
    • 06 февраля, 2026
    • 13:37
    В трех районах Нахчывана созданы здоровые кварталы

    В Нахчыванской Автономной Республики в рамках проекта Министерства молодежи и спорта Азербайджана созданы "здоровые кварталы".

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, церемония открытия состоялась сегодня с участием министра молодежи и спорта Фарида Гаибова. "Здоровые кварталы" созданы в Бабекском, Джульфинском и Шахбузском районах НАР.

    В кварталах создана необходимая инфраструктура для занятий спортом на открытом воздухе. Граждане смогут заниматься мини-футболом, баскетболом, настольным теннисом и шахматами, а также пользоваться тренажерами.

    Лента новостей