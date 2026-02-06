В трех районах Нахчывана созданы "здоровые кварталы"

В Нахчыванской Автономной Республики в рамках проекта Министерства молодежи и спорта Азербайджана созданы "здоровые кварталы".

Как сообщает нахчыванское бюро Report, церемония открытия состоялась сегодня с участием министра молодежи и спорта Фарида Гаибова. "Здоровые кварталы" созданы в Бабекском, Джульфинском и Шахбузском районах НАР.

В кварталах создана необходимая инфраструктура для занятий спортом на открытом воздухе. Граждане смогут заниматься мини-футболом, баскетболом, настольным теннисом и шахматами, а также пользоваться тренажерами.