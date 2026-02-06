İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Həndbol üzrə yeniyetmə oğlanlar arasında Lənkəran birinciliyinin mükafatçılar bəlli olub

    Komanda
    • 06 fevral, 2026
    • 12:52
    Lənkəran Olimpiya İdman Kompleksində həndbol üzrə 2012-2013-cü il təvəllüdlü yeniyetmə oğlanlar arasında rayon birinciliyində mükafatçılar bəlli olub.

    Azərbaycan Həndbol Federasiyasından "Report"a verilən məlumata görə, Lənkəranın ümumtəhsil məktəblərini təmsil edən 16 komanda 2 qrupda mübarizə aparıb.

    İki gün davam edən yarışın finalında Lənkəran şəhər 2 və 6 saylı orta məktəblərin komandaları üz-üzə gəliblər.

    Qarşılaşmanın əsas vaxtında qalib müəyyənləşmədiyi üçün tərəflər 7 metrlik cərimə zərbələri ilə mübarizəyə yekun vurublar.

    Penaltiləri daha dəqiq yerinə yetirən 2 saylı tam orta məktəbin komandası turnirin qalibi olub. Şıxakəran tam orta məktəbin komandası isə üçüncü yeri tutub.

    Qaliblərə diplomlar və hədiyyələr təqdim olunub. Reqlamentə əsasən, şəhər 2 saylı məktəbin komandası kubokla yanaşı, Azərbaycan birinciliyinin zona yarışlarına vəsiqə qazanıb.

    həndbol Rayon birinciliyi Lənkəran birinciliyi Azərbaycan Həndbol Federasiyası

