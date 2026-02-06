Həndbol üzrə yeniyetmə oğlanlar arasında Lənkəran birinciliyinin mükafatçılar bəlli olub
- 06 fevral, 2026
- 12:52
Lənkəran Olimpiya İdman Kompleksində həndbol üzrə 2012-2013-cü il təvəllüdlü yeniyetmə oğlanlar arasında rayon birinciliyində mükafatçılar bəlli olub.
Azərbaycan Həndbol Federasiyasından "Report"a verilən məlumata görə, Lənkəranın ümumtəhsil məktəblərini təmsil edən 16 komanda 2 qrupda mübarizə aparıb.
İki gün davam edən yarışın finalında Lənkəran şəhər 2 və 6 saylı orta məktəblərin komandaları üz-üzə gəliblər.
Qarşılaşmanın əsas vaxtında qalib müəyyənləşmədiyi üçün tərəflər 7 metrlik cərimə zərbələri ilə mübarizəyə yekun vurublar.
Penaltiləri daha dəqiq yerinə yetirən 2 saylı tam orta məktəbin komandası turnirin qalibi olub. Şıxakəran tam orta məktəbin komandası isə üçüncü yeri tutub.
Qaliblərə diplomlar və hədiyyələr təqdim olunub. Reqlamentə əsasən, şəhər 2 saylı məktəbin komandası kubokla yanaşı, Azərbaycan birinciliyinin zona yarışlarına vəsiqə qazanıb.