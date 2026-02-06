Dünya futbolunda 2026-cı ilin qış transferlərində yeni rekord qeydə alınıb
Futbol
- 06 fevral, 2026
- 13:16
Dünya futbolunda 2026-cı ilin qış transferlərində yeni rekord qeydə alınıb.
"Report" FIFA-ya istinadən xəbər verir ki, beynəlxalq müqavilələrin sayı 5900-ü keçib.
Bu isə əvvəlki göstəricidən 3 faiz çoxdur.
Klubların ümumi xərcləri 1,9 milyardı keçib. Bu, 2025-ci ilin yanvarındakı məbləğdən (2,35 milyard) 18 faiz azdır.
Siyahıya İngiltərə klubları (363 milyon avro) başçılıq edirlər. İtaliya komandaları (283 milyon avro) ikinci pillədə qərarlaşıblar. İlk "üçlüy"ü Braziliya (180 milyon avro) tamamlayıb.
