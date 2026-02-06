Dövlət Ekoloji Ekspertiza Agentliyi auditor seçir
Maliyyə
- 06 fevral, 2026
- 12:52
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Dövlət Ekoloji Ekspertiza Agentliyi 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün kotirovka sorğusu elan edib.
"Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 10 manatdır.
İddiaçılar təkliflərini fevralın 20-nə qədər Agentliyin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Heydər Əliyev prospekti, 10 ünvanına təqdim edə bilərlər.
Təkliflərə fevralın 20-də, saat 11:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.
Ötən il bu sorğunun qalibi "Financial Reporting Center" MMC olub. Şirkətə 1 357 manat ödənilib.
