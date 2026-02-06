Dövlət Ekoloji Ekspertiza Agentliyi auditor seçir

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Dövlət Ekoloji Ekspertiza Agentliyi 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün kotirovka sorğusu elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 10 manatdır.

    İddiaçılar təkliflərini fevralın 20-nə qədər Agentliyin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Heydər Əliyev prospekti, 10 ünvanına təqdim edə bilərlər.

    Təkliflərə fevralın 20-də, saat 11:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

    Ötən il bu sorğunun qalibi "Financial Reporting Center" MMC olub. Şirkətə 1 357 manat ödənilib.

    Госагентство экологической экспертизы выбирает аудитора

