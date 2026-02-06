Госагентство экологической экспертизы выбирает аудитора

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Финансы
    • 06 февраля, 2026
    • 13:00
    Государственное агентство экологической экспертизы при Министерстве экологии и природных ресурсов объявило котировочный запрос на аудит финансовой отчетности за 2025 год.

    Как сообщает Report, плата за участие в запросе составляет 10 манатов.

    Претенденты могут представить свои предложения до 20 февраля по адресу агентства: город Баку, Наримановский район, проспект Гейдара Алиева, 10.

    Предложения будут рассмотрены 20 февраля в 11:00 по указанному адресу.

    В прошлом году победителем этого запроса стала компания "Financial Reporting Center". Ей было выплачено 1 357 манатов.

    Лента новостей