Госагентство экологической экспертизы выбирает аудитора

Государственное агентство экологической экспертизы при Министерстве экологии и природных ресурсов объявило котировочный запрос на аудит финансовой отчетности за 2025 год.

Как сообщает Report, плата за участие в запросе составляет 10 манатов.

Претенденты могут представить свои предложения до 20 февраля по адресу агентства: город Баку, Наримановский район, проспект Гейдара Алиева, 10.

Предложения будут рассмотрены 20 февраля в 11:00 по указанному адресу.

В прошлом году победителем этого запроса стала компания "Financial Reporting Center". Ей было выплачено 1 357 манатов.