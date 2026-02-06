Госагентство экологической экспертизы выбирает аудитора
Финансы
- 06 февраля, 2026
- 13:00
Государственное агентство экологической экспертизы при Министерстве экологии и природных ресурсов объявило котировочный запрос на аудит финансовой отчетности за 2025 год.
Как сообщает Report, плата за участие в запросе составляет 10 манатов.
Претенденты могут представить свои предложения до 20 февраля по адресу агентства: город Баку, Наримановский район, проспект Гейдара Алиева, 10.
Предложения будут рассмотрены 20 февраля в 11:00 по указанному адресу.
В прошлом году победителем этого запроса стала компания "Financial Reporting Center". Ей было выплачено 1 357 манатов.
Последние новости
13:28
Шмыгаль: Нидерланды выделят Украине свыше 20 млн евро на поддержку энергосектораВ регионе
13:24
Фото
Азербайджан обсудил сотрудничество с венчурным фондом 500 GlobalИКТ
13:22
Фото
Ильхам Алиев принял министра обороны и поддержки Вооруженных сил ИранаВнешняя политика
13:10
Кавелашвили в Италии обсудил с Вэнсом и Рубио двусторонние связи Грузия-СШАВ регионе
13:03
Потребителям в Азербайджане в январе возмещено более 19 млн манатов НДСФинансы
13:00
Госагентство экологической экспертизы выбирает аудитораФинансы
12:56
В Азербайджане не выявлены случаи птичьего гриппа и болезни НьюкаслаЗдоровье
12:46
Завтра в Азербайджане осадков не ожидаетсяЭкология
12:37