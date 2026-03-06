Глава Центком США оценил ход военной операции против Ирана

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Другие страны
    • 06 марта, 2026
    • 04:11
    Американские бомбардировщики нанесли порядка 200 ударов по Ирану за последние 72 часа.

    Как передает Report, об этом на пресс-конференции в штате Флорида заявил глава Центрального командования (Центком) Вооруженных сил США адмирал Брэд Купер.

    По его словам, с начала американо-израильской операции, в которой принимают участие 50 тыс. американских военных, количество запусков Ираном баллистических ракет и беспилотников снизилось на 90 и 83% соответственно.

    "Если оценить последние 24 часа операции в сравнении с тем, где мы были в начале, то атаки баллистическими ракетами сократились на 90% по сравнению с первым днем, атаки с использованием беспилотниками сократились на 83%", - сказал он.

    Адмирал уточнил, что в рамках операции была повышена интенсивность ударов по ВМС Ирана: "Еще недавно президент [США Дональд Трамп] говорил, что мы потопили или уничтожили 24 корабля, и на тот момент так и было. Сейчас речь идет более чем о 30 кораблях", - заявил Купер.

    Он добавил, что Трамп поставил перед войсками задачу - уничтожить промышленную базу Ирана по производству баллистических ракет.

    "Мы не просто наносим удары по тому, что у них есть: мы уничтожаем их способность восстанавливать свои силы. И по мере перехода к следующему этапу этой операции мы будем систематически ликвидировать мощности Ирана по производству ракет в будущем, и эта работа уже идет полным ходом", - заключил Купер.

    Лента новостей