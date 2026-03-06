Глава МИД Сербии считает, что Балканы могут стать оплотом стабильности в Европе

Балканский регион может стать оплотом стабильности и развития в Европе.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил сербский министр иностранных дел Марко Джурич после встречи с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе.

Он отметил, что его страна придает большое значение деятельности Совета Европы.

"Сербия полностью разделяет основополагающие принципы Совета Европы, цели сотрудничества на нашем континенте и такие ценности, как совершенствование демократии, прав человека и верховенства закона", - подчеркнул Джурич.

По его словам, в ходе встречи были обсуждены дипломатические инициативы и планы Сербии в регионе.

"Трудные времена порой требуют смелых шагов. Поэтому я рад представлять страну, которая находится на передовой инициатив по сотрудничеству в регионе. Наша цель - оставить позади проблемы, возникшие в восьмидесятых и девяностых годах, и направить регион в будущее. Я уверен, что наш регион может стать одним из потенциальных столпов стабильности и развития в Европе", - сказал министр.

Он добавил, что в ходе встречи проинформировал генсека Совета Европы и представителей организации о положении сербского народа, проживающего в Косово и Метохии, а также о проблемах, связанных с функционированием системы образования и здравоохранения.

Ален Берсе, в свою очередь, заявил, что сотрудничество с Сербией находится на хорошем уровне и стороны совместно предпринимают шаги в направлении прогресса и возможной интеграции в Европейский союз. Берсе отметил, что Совет Европы должен задуматься о том, как укрепить платформу мира и многосторонность на фоне новых глобальных событий.