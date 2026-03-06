Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Глава МИД Сербии считает, что Балканы могут стать оплотом стабильности в Европе

    Другие страны
    • 06 марта, 2026
    • 03:35
    Глава МИД Сербии считает, что Балканы могут стать оплотом стабильности в Европе

    Балканский регион может стать оплотом стабильности и развития в Европе.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил сербский министр иностранных дел Марко Джурич после встречи с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе.

    Он отметил, что его страна придает большое значение деятельности Совета Европы.

    "Сербия полностью разделяет основополагающие принципы Совета Европы, цели сотрудничества на нашем континенте и такие ценности, как совершенствование демократии, прав человека и верховенства закона", - подчеркнул Джурич.

    По его словам, в ходе встречи были обсуждены дипломатические инициативы и планы Сербии в регионе.

    "Трудные времена порой требуют смелых шагов. Поэтому я рад представлять страну, которая находится на передовой инициатив по сотрудничеству в регионе. Наша цель - оставить позади проблемы, возникшие в восьмидесятых и девяностых годах, и направить регион в будущее. Я уверен, что наш регион может стать одним из потенциальных столпов стабильности и развития в Европе", - сказал министр.

    Он добавил, что в ходе встречи проинформировал генсека Совета Европы и представителей организации о положении сербского народа, проживающего в Косово и Метохии, а также о проблемах, связанных с функционированием системы образования и здравоохранения.

    Ален Берсе, в свою очередь, заявил, что сотрудничество с Сербией находится на хорошем уровне и стороны совместно предпринимают шаги в направлении прогресса и возможной интеграции в Европейский союз. Берсе отметил, что Совет Европы должен задуматься о том, как укрепить платформу мира и многосторонность на фоне новых глобальных событий.

    Сербия Балканский регион Марко Джурич
    Serbiyanın XİN başçısı Balkanların Avropada sabitliyin sütunlarından biri ola biləcəyini düşünür
    Ты - Король

    Последние новости

    03:35

    Глава МИД Сербии считает, что Балканы могут стать оплотом стабильности в Европе

    Другие страны
    03:07

    Трамп заявил об уничтожении значительной части ракетного потенциала Ирана

    Другие страны
    02:46

    Сенат США вновь не поддержал проект финансирования МВБ

    Другие страны
    02:27

    Посольство Италии в Иране будет работать из Баку

    Другие страны
    01:58

    Резидент-координатор ООН выразил благодарность Азербайджану

    Внешняя политика
    01:39

    Арагчи считает, что США не удалось дезорганизовать политическую систему Ирана

    В регионе
    01:22

    Швейцария будет принимать участие в миротворческих миссиях ЕС

    Другие страны
    01:09

    Страны мира осуждают атаки иранских беспилотников на Азербайджан - ОБЗОР

    Внешняя политика
    00:45
    Фото

    Из Ирана через Азербайджан эвакуированы 18 сотрудников ООН

    Внутренняя политика
    Лента новостей