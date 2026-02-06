İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Gürcüstanda 10 həkimin psixotrop dərmanları qanunsuz təyin etdiyi üzə çıxıb

    Region
    • 06 fevral, 2026
    • 13:16
    Gürcüstanda 10 həkimin psixotrop dərmanları qanunsuz təyin etdiyi üzə çıxıb

    Gürcüstan Səhiyyə Nazirliyi psixotrop dərmanların qanunsuz və həddindən artıq təyin edilməsi faktları ilə bağlı 10 həkim barədə istintaq orqanlarına müraciət edib.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, nazirliyin məlumatına görə, aparılan monitorinq və araşdırmalar nəticəsində bir həkimin tibbi fəaliyyəti üçün verilmiş lisenziya birdəfəlik ləğv edilib, səkkiz həkimin praktik fəaliyyəti altı ay müddətinə dayandırılıb, bir həkimə isə yazılı xəbərdarlıq edilib.

    Aşkarlanmış bəzi pozuntular hüquqi qiymət verilməsi üçün istintaq orqanlarına göndərilib.

    Bildirilib ki, psixotrop dərmanların qanunsuz təyin edilməsi halları Səhiyyə Nazirliyinin Peşəkar İnkişaf Şurasında müzakirə olunub və ciddi risklər müəyyən edilib. Araşdırmalar zamanı bir sıra hallarda diaqnoz qoyulmadan, xəstə ilə müvafiq tibbi məsləhətləşmə aparılmadan reseptlərin yazıldığı üzə çıxıb. Eyni xəstəyə bir neçə güclü psixotrop preparatın paralel təyin edilməsi, eləcə də gündəlik icazə verilən dozadan iki-üç dəfə artıq dərman yazılması faktları da aşkarlanıb. Bundan başqa, bəzi hallarda bu kateqoriyadan olan dərmanlar üçün müvafiq icazəsi olmayan həkimlərin resept verdiyi müəyyən edilib.

    Səhiyyə naziri Mixeil Sarjveladzenin sözlərinə görə, aşkarlanmış pozuntulara mövcud qanunvericilik çərçivəsində sərt reaksiya veriləcək. O qeyd edib ki, bu cür risklərin qarşısının alınması məqsədilə nəzarət mexanizmlərinin gücləndirilməsi və normativ bazanın yenilənməsi istiqamətində iş aparılır.

    Gürcüstan Həkim psixotrop maddə

    Son xəbərlər

    13:25

    Məhkəmənin 15 Ermənistan vətəndaşı ilə bağlı hökmü düşmənlərə ibrətamiz dərsdir - RƏY

    Daxili siyasət
    13:25

    Kavelaşvili İtaliyada Vens və Rubio ilə Gürcüstan-ABŞ əlaqələrini müzakirə edib

    Region
    13:18

    Krasnoyarskda səkkizinci sinif şagirdi həbs edilib

    Region
    13:16

    Dünya futbolunda 2026-cı ilin qış transferlərində yeni rekord qeydə alınıb

    Futbol
    13:16

    Gürcüstanda 10 həkimin psixotrop dərmanları qanunsuz təyin etdiyi üzə çıxıb

    Region
    13:15
    Foto

    Naxçıvanda "Sağlam məhəllə"lər istifadəyə verilib

    İnfrastruktur
    12:55
    Foto

    Azərbaycan "500 Global" vençur fondu ilə əməkdaşlığı müzakirə edib

    İKT
    12:52

    Həndbol üzrə yeniyetmə oğlanlar arasında Lənkəran birinciliyinin mükafatçılar bəlli olub

    Komanda
    12:52

    Dövlət Ekoloji Ekspertiza Agentliyi auditor seçir

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti