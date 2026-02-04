İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    İtaliya klubunun futbolçusu karyerasını İspaniyada davam etdirəcək

    Futbol
    • 04 fevral, 2026
    • 11:00
    İtaliya klubunun futbolçusu karyerasını İspaniyada davam etdirəcək

    İtaliyanın "Kalyari" klubunun hücumçusu Zito Luvumbo karyerasını İspaniya çempionatında davam etdirəcək.

    "Report" İtaliya təmsilçisinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, 22 yaşlı futbolçu "Malyorka"ya icarəyə verilib.

    Müqavilədə yer alan bəndə görə, anqolalı oyunçunun çıxışı İspaniya təmsilçisini qane edərsə, "Malyorka" onu 4 milyon avroya birdəfəlik transfer etmək hüququna malikdir.

    Qeyd edək ki, "Malyorka" hazırda 22 xalla La Liqanın turnir cədvəlində 14-cü pillədə qərarlaşıb.

    Zito Luvumbo İspaniya La Liqası Futbol xəbərləri

    Son xəbərlər

    12:36

    Taleh Kazımov: "Son 20 ildə əhali 17 milyard dollarlıq xalis xarici valyuta alıb"

    Maliyyə
    12:36

    Lənkərandakı 5 saylı Uşaq evində 35 azyaşlı dövlət himayəsində yaşayır

    Sosial müdafiə
    12:29

    Bu gecə Bakıya qar yağacaq, yollar buz bağlayacaq

    Digər
    12:23

    Taleh Kazımov: "Azərbaycan qlobal iqtisadi müharibədən kənarda qalıb"

    Maliyyə
    12:21

    Azərbaycanlı hakim Ermənistan millisinin matçında iş başında olması ilə bağlı fikirlərini bölüşüb

    Futbol
    12:17

    Hazırda m10-da bütün əməliyyatlar tam bərpa olunub

    Maliyyə
    12:16
    Foto

    Güclü külək Bakıda 37 ağacı sındırıb

    Ekologiya
    12:13

    İsmayıl Bəqai: ABŞ-İran danışıqlarının planı tərtib edilib

    Region
    12:12

    İlham Əliyevlə Nikol Paşinyan sülh və sabitliyin möhkəmləndirilməsi üçün hazır olduqlarını təsdiqləyiblər

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti