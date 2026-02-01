Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Трамп надеется на договоренности между США и Ираном

    Другие страны
    • 01 февраля, 2026
    • 21:52
    Трамп надеется на договоренности между США и Ираном

    Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что его администрации удастся заключить соглашение с Ираном.

    Как передает Report, об этом американский лидер заявил в беседе с журналистами во Флориде.

    "Надеюсь, мы заключим сделку", - сказал он.

    Вместе с тем президент отметил, что у США в регионе дислоцированы "самые крупные и наиболее мощные корабли в мире".

    Глава Белого дома также коснулся ситуации с Кубой: "Мы говорим с самыми высокопоставленными людьми на Кубе. Я думаю, что мы заключим сделку с Кубой", - добавил он, не уточняя, какие именно договоренности имеет в виду.

