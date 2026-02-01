Трамп надеется на договоренности между США и Ираном
Другие страны
- 01 февраля, 2026
- 21:52
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что его администрации удастся заключить соглашение с Ираном.
Как передает Report, об этом американский лидер заявил в беседе с журналистами во Флориде.
"Надеюсь, мы заключим сделку", - сказал он.
Вместе с тем президент отметил, что у США в регионе дислоцированы "самые крупные и наиболее мощные корабли в мире".
Глава Белого дома также коснулся ситуации с Кубой: "Мы говорим с самыми высокопоставленными людьми на Кубе. Я думаю, что мы заключим сделку с Кубой", - добавил он, не уточняя, какие именно договоренности имеет в виду.
