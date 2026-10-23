Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Цена за баррель азербайджанской нефти приблизилась к $122

    Энергетика
    • 23 октября, 2026
    • 11:07
    Цена за баррель азербайджанской нефти приблизилась к $122

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $2,25, или 1,88%, и составила $121,95.

    Об этом Report сообщил источник на нефтяном рынке.

    Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $122,44 за баррель.

    Цена одного барреля Azeri Light на базисе FOB в турецком порту Джейхан повысилась на $2,24, или 2,05%, до $111,35.

    В государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена 1 барреля нефти рассчитана исходя из $65.

    Самая низкая цена на Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года - $15,81, а максимальная - в июле 2008 года - $149,66.

    В Азербайджане нефть этой марки добывается в рамках контракта на разработку блока месторождений "Азери - Чираг - Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в контракте составляет 35,3%.

    Цены на нефть Азербайджанская нефть Нефть марки Azeri Light
    Azərbaycan neftinin qiyməti 122 dollara yaxınlaşıb
    Azeri Light crude nears $122 per barrel
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    11:31
    Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон-грата
    Другие
    11:23
    Фото
    Началась встреча глав МИД Азербайджана и Индии один на один
    Внешняя политика
    11:17
    Бакинский метрополитен восстанавливает прямое движение от "Ичеришехер" до "Ази Асланова"
    Инфраструктура
    11:09
    На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса обсудят два новых законопроекта
    Милли Меджлис
    11:07
    Цена за баррель азербайджанской нефти приблизилась к $122
    Энергетика
    10:54
    Макрон впервые с начала протестов встретится с представителями движения старшеклассников
    Другие страны
    10:48
    Кошта: ЕС намерен покрыть две трети дополнительных расходов Украины в 2027 году
    Другие страны
    10:43
    Фото
    На станции метро "Ази Асланов" завершена реконструкция тупика
    Инфраструктура
    10:41
    США передали Погранвойскам Армении транспорт и спецоборудование на $1,4 млн
    В регионе
    Лента новостей