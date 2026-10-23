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    Azərbaycan neftinin qiyməti 122 dollara yaxınlaşıb

    Energetika
    • 23 oktyabr, 2026
    • 10:57
    Azərbaycan neftinin qiyməti 122 dollara yaxınlaşıb

    Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 2,25 ABŞ dolları və ya 1,88 % artaraq 121,95 ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

    Hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin dekabr fyuçerslərinin qiyməti 122,44 ABŞ dolları təşkil edib.

    Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 2,24 ABŞ dolları və ya 2,05 % artaraq 111,35 ABŞ dolları təşkil edib.

    Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb.

    Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda bu markadan olan neft "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 35,3 %-dir.

    Brent markalı neft Azeri Light markalı Azərbaycan xam nefti Neftin qiyməti Azəri-Çıraq-Günəşli yataqlar bloku Türkiyə Cümhuriyyəti Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR)
    Цена за баррель азербайджанской нефти приблизилась к $122
    Azeri Light crude nears $122 per barrel
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