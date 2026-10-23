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    На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса обсудят два новых законопроекта

    Милли Меджлис
    • 23 октября, 2026
    • 11:09
    На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса обсудят два новых законопроекта

    В Милли Меджлисе проходит очередное пленарное заседание осенней сессии.

    Как сообщает Report, повестка дня заседания включает 12 вопросов, в том числе проект решения о назначении аудитора Счетной палаты, рассмотрение в первом чтении законопроектов "Об аграрной сфере" и "О сертификате продукции".

    На заседании председательствует спикер ММ Сахиба Гафарова.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Сахиба Гафарова
    Milli Məclisin plenar iclası başlayıb, iki yeni qanun layihəsi müzakirə ediləcək
    44 filmi
    44 filmi

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