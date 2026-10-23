На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса обсудят два новых законопроекта
Милли Меджлис
- 23 октября, 2026
- 11:09
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В Милли Меджлисе проходит очередное пленарное заседание осенней сессии.
Как сообщает Report, повестка дня заседания включает 12 вопросов, в том числе проект решения о назначении аудитора Счетной палаты, рассмотрение в первом чтении законопроектов "Об аграрной сфере" и "О сертификате продукции".
На заседании председательствует спикер ММ Сахиба Гафарова.
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