На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса обсудят два новых законопроекта

В Милли Меджлисе проходит очередное пленарное заседание осенней сессии.

Как сообщает Report, повестка дня заседания включает 12 вопросов, в том числе проект решения о назначении аудитора Счетной палаты, рассмотрение в первом чтении законопроектов "Об аграрной сфере" и "О сертификате продукции".

На заседании председательствует спикер ММ Сахиба Гафарова.