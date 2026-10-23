Milli Məclisin plenar iclası başlayıb, iki yeni qanun layihəsi müzakirə ediləcək
Milli Məclis
- 23 oktyabr, 2026
- 11:03
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Milli Məclisin payız sessiyasının növbəti plenar iclası keçirilir.
"Report" xəbər verir ki, iclasın gündəliyində Hesablama Palatasının auditorunun təyin edilməsi haqqında qərar layihəsi, o cümlədən "Aqrar sahə haqqında" və "Məhsul şəhadətnaməsi haqqında" yeni hazırlanmış qanun layihələrinin ilk oxunuşda müzakirəsi daxil olmaqla, ümumilikdə, 12 məsələ var.
İclasa Milli Məclisin spikeri Sahibə Qafarova sədrlik edir.
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