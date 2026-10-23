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    Milli Məclisin plenar iclası başlayıb, iki yeni qanun layihəsi müzakirə ediləcək

    Milli Məclis
    • 23 oktyabr, 2026
    • 11:03
    Milli Məclisin plenar iclası başlayıb, iki yeni qanun layihəsi müzakirə ediləcək

    Milli Məclisin payız sessiyasının növbəti plenar iclası keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, iclasın gündəliyində Hesablama Palatasının auditorunun təyin edilməsi haqqında qərar layihəsi, o cümlədən "Aqrar sahə haqqında" və "Məhsul şəhadətnaməsi haqqında" yeni hazırlanmış qanun layihələrinin ilk oxunuşda müzakirəsi daxil olmaqla, ümumilikdə, 12 məsələ var.

    İclasa Milli Məclisin spikeri Sahibə Qafarova sədrlik edir.

    Sahibə Qafarova Milli Məclis Payız sessiyası Hesablama Palatası
    На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса обсудят два новых законопроекта
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