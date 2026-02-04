İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Azərbaycan ötən il dövlət istiqrazları üzrə ödənişlərinin məbləğini açıqlayıb

    Maliyyə
    • 04 fevral, 2026
    • 10:54
    Azərbaycan ötən il dövlət istiqrazları üzrə ödənişlərinin məbləğini açıqlayıb

    2025-ci ildə Azərbaycanın dövlət istiqrazları üzrə ümumilikdə 5 milyard 76,6 milyon manat borc qaytarılıb.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, il ərzində dövlət büdcəsinin dövlət borcuna xidmət xərclərindən dövlət istiqrazları üzrə faiz və diskont ödənişlərinin yerinə yetirilməsinə 607 milyon manat vəsait istifadə edilib. Təkrar maliyyələşdirmərisklərinin azaldılması, dövlət istiqrazları üzrəorta ödəmə müddətinin uzadılması məqsədilə həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində dövriyyə müddəti 3 ilə qədər olan dövlət istiqrazları vaxtından əvvəl geri alınaraq daha uzunmüddəti dövlət istiqrazları ilə əvəz edilib. Eyni zamanda, həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində dövlət istiqrazları üzrə faiz xəcləri azaldılıb.

    Maliyyə Nazirliyi dövlət istiqrazları

    Son xəbərlər

    11:00

    İtaliya klubunun futbolçusu karyerasını İspaniyada davam etdirəcək

    Futbol
    10:54

    Azərbaycan ötən il dövlət istiqrazları üzrə ödənişlərinin məbləğini açıqlayıb

    Maliyyə
    10:51

    SOCAR quyuların debitinin azalması zamanı daha qənaətcil həllərə keçir

    Energetika
    10:45

    IX siniflərin buraxılış imtahanının şəhər və rayonlar üzrə keçirilmə qrafiki açıqlanıb

    Elm və təhsil
    10:44

    "Zirə"nin futbolçusu I Liqa klubuna keçib

    Futbol
    10:44

    Azərbaycanın dövriyyədə olan avrobondlarının ümumi dəyəri dəyişməyib

    Maliyyə
    10:38

    Azərbaycanın dövlət zəmanətli borcunun tərkibi açıqlanıb

    Maliyyə
    10:37
    Foto

    Yasamaldakı yanacaqdoldurma məntəqəsində pozuntu aşkarlanıb

    Hadisə
    10:35

    Azərbaycan millisinin sabiq üzvü Finlandiya millisindən təklif alıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti