    Азербайджан назвал сумму выплат по гособлигациям в 2025 году

    Финансы
    • 04 февраля, 2026
    • 11:38
    В 2025 году по государственным облигациям Азербайджана погашено 5 млрд 76,6 млн манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

    Согласно информации, в течение года из расходов госбюджета на обслуживание госдолга для осуществления процентных и дисконтных платежей по гособлигациям использовано 607 млн манатов.

    В результате принятых мер по снижению рисков рефинансирования и продлению среднего срока погашения государственные облигации со сроком обращения до 3 лет были погашены досрочно и заменены на более долгосрочные гособлигации. При этом были также снижены процентные расходы по гособлигациям.

    Azərbaycan ötən il dövlət istiqrazları üzrə ödənişlərinin məbləğini açıqlayıb
