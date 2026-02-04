Азербайджан назвал сумму выплат по гособлигациям в 2025 году
Финансы
- 04 февраля, 2026
- 11:38
В 2025 году по государственным облигациям Азербайджана погашено 5 млрд 76,6 млн манатов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.
Согласно информации, в течение года из расходов госбюджета на обслуживание госдолга для осуществления процентных и дисконтных платежей по гособлигациям использовано 607 млн манатов.
В результате принятых мер по снижению рисков рефинансирования и продлению среднего срока погашения государственные облигации со сроком обращения до 3 лет были погашены досрочно и заменены на более долгосрочные гособлигации. При этом были также снижены процентные расходы по гособлигациям.
Последние новости
12:37
В Азербайджане число уникальных вкладчиков в банках достигло 194 тыс.Финансы
12:32
"Ньюкасл" объявил цены на билеты на матч с "Карабахом" в БакуФутбол
12:27
В парламент Азербайджана поступил ежегодный отчет о деятельности муниципалитетовМилли Меджлис
12:24
Кязымов: ЦБА в январе продал на валютном рынке в 2 раза меньше валюты, чем планировалФинансы
12:19
Ильхам Алиев и Никол Пашинян подтвердили готовность к укреплению мира и стабильностиВнешняя политика
12:17
"Азеригаз" усиливает меры безопасности в связи с ветреной погодойЭнергетика
12:16
Цены на золото превысили $5 100 за тройскую унциюФинансы
12:13
Азербайджан и Армения договорились о расширении экономического сотрудничестваВнешняя политика
12:09