İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    SOCAR: Küləkli hava şəraitinə görə istehsalat sahələrində təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib

    Energetika
    • 04 fevral, 2026
    • 11:09
    SOCAR: Küləkli hava şəraitinə görə istehsalat sahələrində təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib

    Ölkə ərazisində hava şəraitinin kəskin dəyişməsi, qeyri-sabit, küləkli keçməsi ilə bağlı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azneft" İstehsalat Birliyinin istehsalat sahələrində təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib.

    Bu barədə "Report"a "Azneft"dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, təhlükəli işlərin görülməsi məhdudlaşdırılıb, əmək normaları çərçivəsində insan sağlamlığının qorunması üçün müvafiq tədbirlər həyata keçirilib.

    Bütün sahələrdə maarifləndirmə aparılır, mövcud vəziyyət nəzarətdə saxlanılır.

    SOCAR “Azneft” İstehsalat Birliyi Hava şəraiti
    SOCAR: В связи с ветреной погодой на производственных объектах усилены меры безопасности
    SOCAR: Security measures at production facilities tightened amid adverse weather

    Son xəbərlər

    12:17

    Hazırda m10-da bütün əməliyyatlar tam bərpa olunub

    Maliyyə
    12:16

    Güclü külək Bakıda 37 ağacı sındırıb

    Ekologiya
    12:13

    İsmayıl Bəqai: ABŞ-İran danışıqlarının planı tərtib edilib

    Region
    12:12

    İlham Əliyevlə Nikol Paşinyan sabitliyin möhkəmləndirilməsi üçün hazır olduqlarını təsdiqləyiblər

    Xarici siyasət
    12:11

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı lombard fəaliyyətini tənzimləməyə hazırlaşır

    Maliyyə
    12:10

    SOCAR yetkin yataqların rentabelliyi üçün alternativ texnologiyaları araşdırır

    Energetika
    12:09

    "Nyukasl" "Qarabağ"la Bakıda keçirəcəyi matç üçün biletlərin qiymətlərini açıqlayıb

    Futbol
    12:06

    Bələdiyyələrin fəaliyyəti ilə bağlı illik məruzə Milli Məclisə daxil olub

    Milli Məclis
    12:03

    Azərbaycanla Ermənistan iqtisadi əməkdaşlığı genişləndirmək barədə razılığa gəlib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti