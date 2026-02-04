SOCAR: В связи с ветреной погодой на производственных объектах усилены меры безопасности

В связи с резким изменением погодных условий на территории Азербайджана, нестабильной, ветреной погодой на производственных объектах Производственного объединения (ПО) "Азнефть" SOCAR усилены меры безопасности.

Об этом Report сообщили в ПО "Азнефть".

"Проведение опасных работ ограничено, в рамках установленных трудовых норм приняты необходимые меры по охране здоровья людей", - отметили в объединении.