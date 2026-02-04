Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби
    SOCAR: В связи с ветреной погодой на производственных объектах усилены меры безопасности

    Энергетика
    • 04 февраля, 2026
    • 11:27
    В связи с резким изменением погодных условий на территории Азербайджана, нестабильной, ветреной погодой на производственных объектах Производственного объединения (ПО) "Азнефть" SOCAR усилены меры безопасности.

    Об этом Report сообщили в ПО "Азнефть".

    "Проведение опасных работ ограничено, в рамках установленных трудовых норм приняты необходимые меры по охране здоровья людей", - отметили в объединении.

    SOCAR: Küləkli hava şəraitinə görə istehsalat sahələrində təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib
    SOCAR: Security measures at production facilities tightened amid adverse weather
