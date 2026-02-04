SOCAR: В связи с ветреной погодой на производственных объектах усилены меры безопасности
Энергетика
- 04 февраля, 2026
- 11:27
В связи с резким изменением погодных условий на территории Азербайджана, нестабильной, ветреной погодой на производственных объектах Производственного объединения (ПО) "Азнефть" SOCAR усилены меры безопасности.
Об этом Report сообщили в ПО "Азнефть".
"Проведение опасных работ ограничено, в рамках установленных трудовых норм приняты необходимые меры по охране здоровья людей", - отметили в объединении.
Последние новости
12:37
В Азербайджане число уникальных вкладчиков в банках достигло 194 тыс.Финансы
12:32
"Ньюкасл" объявил цены на билеты на матч с "Карабахом" в БакуФутбол
12:27
В парламент Азербайджана поступил ежегодный отчет о деятельности муниципалитетовМилли Меджлис
12:24
Кязымов: ЦБА в январе продал на валютном рынке в 2 раза меньше валюты, чем планировалФинансы
12:19
Ильхам Алиев и Никол Пашинян подтвердили готовность к укреплению мира и стабильностиВнешняя политика
12:17
"Азеригаз" усиливает меры безопасности в связи с ветреной погодойЭнергетика
12:16
Цены на золото превысили $5 100 за тройскую унциюФинансы
12:13
Азербайджан и Армения договорились о расширении экономического сотрудничестваВнешняя политика
12:09