Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.01.2026)
- 08 января, 2026
- 09:09
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,09%, до 1,9857 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,5%, до 2,1172 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9857
|
100 российских рублей
|
2,1172
|
1 австралийский доллар
|
1,1400
|
1 белорусский рубль
|
0,5778
|
1 болгарский лев
|
-
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1173
|
1 чешская крона
|
0,0818
|
1 китайский юань
|
0,2433
|
1 датская крона
|
0,2657
|
1 грузинский лари
|
0,6311
|
1 гонконгский доллар
|
0,2183
|
1 индийская рупия
|
0,0189
|
1 британский фунт
|
2,2883
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1851
|
1 швейцарский франк
|
2,1322
|
1 израильский шекель
|
0,5355
|
1 канадский доллар
|
1,2260
|
1 кувейтский динар
|
5,5333
|
100 казахстанских тенге
|
0,3330
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5161
|
1 молдавский лей
|
0,1018
|
1 норвежская крона
|
0,1686
|
100 узбекских сомов
|
0,0141
|
100 пакистанских рупий
|
0,6045
|
1 польский злотый
|
0,4718
|
1 румынский лей
|
0,3902
|
1 сербский динар
|
0,0169
|
1 сингапурский доллар
|
1,3247
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3248
|
1 Турецкая лира
|
0,0395
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0397
|
100 Японских йен
|
1,0849
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9800
|
Золото
|
7532,8445
|
Серебро
|
131,9002
|
Платина
|
3867,7295
|
Палладий
|
2977,1250