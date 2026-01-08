Ilham Aliyev WUF13 Azerbaijan-Armenia peace process US Military Operation in Venezuela
    Ilham Aliyev WUF13 Azerbaijan-Armenia peace process US Military Operation in Venezuela

    CBA currency exchange rates (08.01.2026)

    Finance
    • 08 January, 2026
    • 09:35
    CBA currency exchange rates (08.01.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro decreased by 0.09% to 1.9857 manats, and 100 Russian rubles rose by 0.5% to 2.1172 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9857

    100 RUB (Russian ruble)

    2.1172

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1400

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5778

    1 BGN (Bulgarian lev)

    -

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1173

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0818

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2433

    1 DKK (Danish krone)

    0.2657

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6311

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2183

    1 INR (Indian rupee)

    0.0189

    1 GBP (British pound)

    2.2883

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1851

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1322

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5355

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2260

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5333

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3330

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4663

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0195

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5161

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1018

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1686

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0141

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6045

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4718

    1 RON (Romanian leu)

    0.3902

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0169

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3247

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4533

    1 SDR (IMF)

    2.3248

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0395

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0397

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0849

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9800

    Gold (1 ounce)

    7,532.8445

    Silver (1 ounce)

    131.9002

    Platinum (1 ounce)

    3,867.7295

    Palladium (1 ounce)

    2,977.1250
    Azerbaijan Central Bank currency exchange rates CBA
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.01.2026)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.01.2026)

    Latest News

    10:36

    Ex-Man City star Mario Balotelli completes 14th transfer of his career

    Football
    10:35
    Photo

    Production capacity of Norm Cement Plant increased

    Business
    10:32

    Venezuela's interior minister says 100 people died in US attack

    Other countries
    10:22

    Official opening ceremony of 240 MW 'Khizi-Absheron' Wind Power Plant gets underway in Baku

    Domestic policy
    10:15

    Media: Azerbaijan's choice to host WUF13 reflects country's balance of tradition, modernity

    Foreign policy
    10:12

    Azeri Light crude drops to $64.6 per barrel

    Energy
    10:06
    Photo

    International alpine skiing tournament Azerbaijan Open kicks off

    Individual sports
    10:01

    Trump actively discussing potentially buying Greenland, White House says

    Other countries
    09:51

    China hacked email systems of US congressional committee staffers, FT says

    Other countries
    All News Feed