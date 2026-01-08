İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.01.2026)

    Maliyyə
    • 08 yanvar, 2026
    • 09:01
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.01.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,09 % azalaraq 1,9857 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % artaraq 2,1172 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9857

    100 Rusiya rublu

    2,1172

    1 Avstraliya dolları

    1,1400

    1 Belarus rublu

    0,5778

    1 Bolqarıstan levi

    -

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1173

    1 Çexiya kronu

    0,0818

    1 Çin yuanı

    0,2433

    1 Danimarka kronu

    0,2657

    1 Gürcü larisi

    0,6311

    1 Honq Konq dolları

    0,2183

    1 Hindistan rupisi

    0,0189

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2883

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1851

    1 İsveçrə frankı

    2,1322

    1 İsrail şekeli

    0,5355

    1 Kanada dolları

    1,2260

    1 Küveyt dinarı

    5,5333

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3330

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5161

    1 Moldova leyi

    0,1018

    1 Norveç kronu

    0,1686

    100 Özbək somu

    0,0141

    100 Pakistan rupisi

    0,6045

    1 Polşa zlotası

    0,4718

    1 Rumıniya leyi

    0,3902

    1 Serbiya dinarı

    0,0169

    1 Sinqapur dolları

    1,3247

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3248

    Türk lirəsi

    0,0395

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0397

    Yapon yeni

    1,0849

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9800

    Qızıl

    7532,8445

    Gümüş

    131,9002

    Platin

    3867,7295

    Palladium

    2977,1250
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı valyuta məzənnələri
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.01.2026)
    CBA currency exchange rates (08.01.2026)

