В очередном серьезном ДТП в Анталье погибли 6 человек
В регионе
- 01 февраля, 2026
- 13:58
В Турции на трассе Анталья-Испарта произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, в результате столкновения двух автомобилей погибли шесть человек, еще шестеро пострадали.
Отмечается, что на место происшествия были направлены сотрудники скорой помощи и жандармерии.
Пострадавшие были госпитализированы, по факту ведется расследование.
Отметим, что это второе ДТП в турецкой провинции Анталья за сегодняшний день с многочисленными жертвами. Ранее при падении пассажирского автобуса в овраг погибли восемь человек, 26 пострадали.
