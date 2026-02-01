Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    В очередном серьезном ДТП в Анталье погибли 6 человек

    В регионе
    • 01 февраля, 2026
    • 13:58
    В очередном серьезном ДТП в Анталье погибли 6 человек

    В Турции на трассе Анталья-Испарта произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, в результате столкновения двух автомобилей погибли шесть человек, еще шестеро пострадали.

    Отмечается, что на место происшествия были направлены сотрудники скорой помощи и жандармерии.

    Пострадавшие были госпитализированы, по факту ведется расследование.

    Отметим, что это второе ДТП в турецкой провинции Анталья за сегодняшний день с многочисленными жертвами. Ранее при падении пассажирского автобуса в овраг погибли восемь человек, 26 пострадали.

    Antalyada növbəti ağır yol qəzasında 6 nəfər ölüb
    Six killed in another serious traffic accident in Antalya, Türkiye
