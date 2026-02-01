В очередном серьезном ДТП в Анталье погибли 6 человек

В Турции на трассе Анталья-Испарта произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, в результате столкновения двух автомобилей погибли шесть человек, еще шестеро пострадали.

Отмечается, что на место происшествия были направлены сотрудники скорой помощи и жандармерии.

Пострадавшие были госпитализированы, по факту ведется расследование.

Отметим, что это второе ДТП в турецкой провинции Анталья за сегодняшний день с многочисленными жертвами. Ранее при падении пассажирского автобуса в овраг погибли восемь человек, 26 пострадали.