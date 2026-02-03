Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Хегсет: США необходимо доминировать в космосе

    Другие страны
    03 февраля, 2026
    • 00:17
    Соединенные Штаты нуждаются в установлении своего доминирования в космической сфере.

    Как передает Report, об этом заявил военный министр США Пит Хегсет.

    "Нам необходимо доминировать в космической сфере, - сказал он в ходе выступления на мысе Канаверал (штат Флорида). - Мы высвободим американское доминирование в космосе".

    Хегсет аргументировал данную цель тем, что "тот, кто контролирует высоту, тот контролирует битву".

