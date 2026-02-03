Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Здоровье
    • 03 февраля, 2026
    • 06:57
    В Австралии проведут первое в мире испытание противораковой вакцины для детей

    Австралийские ученые в ходе первого в мире клинического исследования протестируют противораковые вакцины, разработанные для лечения детей с устойчивыми к лечению опухолями головного мозга.

    Как передает Report, об этом сообщили в Университете штата Квинсленд (UQ), где проводилось доклиническое изучение вакцины.

    "В ближайшие месяцы клинические испытания препарата PaedNEO-VAX будут проводиться в 8 детских больницах в штатах Виктория, Западная Австралия, Квинсленд, Новый Южный Уэльс и Южная Австралия", - указано в сообщении университета.

    Планируется, что каждая вакцина будет создаваться персонально для пациента с использованием специальных генетических маркеров. К участию в 4-летних клинических испытаниях допустят 70 юных пациентов с диагностированным раком мозга, ожидаемая продолжительность жизни которых не превышает 24 месяца.

    "Это новый, персонализированный подход к лечению особенно сложных форм рака головного мозга. Первый этап испытаний поможет нам определить безопасную и эффективную дозу, а на втором будет оцениваться степень эффективности терапии. Мы постараемся выяснить, замедляет ли она прогрессирование рака и повышает ли общую выживаемость и качество жизни пациентов и их семей", - сказал профессор Джордан Хансфорд, участвующий в исследовании.

    В UQ рассказали, что новый препарат был создан на основе мРНК-вакцины против COVID-19. "После выявления уникальных онкомаркеров в опухоли каждого ребенка с помощью секвенирования генома и углубленного анализа данных мы выберем мишени для вакцины, специфичные для каждой опухоли. Затем будут изготовлены индивидуальные препараты", - уточнил научный руководитель исследования, профессор университета Брэндон Уэйнрайт.

    Avstraliyada dünyada ilk dəfə uşaqlar üçün xərçəng əleyhinə peyvənd sınağı keçiriləcək
    Лента новостей