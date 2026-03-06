Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    США выразили солидарность с Азербайджаном после ударов Ирана по Нахчывану

    Внешняя политика
    • 06 марта, 2026
    • 19:52
    США выразили солидарность с Азербайджаном после ударов Ирана по Нахчывану

    Посольство США в Азербайджане осудило удары Ирана беспилотниками по Нахчывану и выразило солидарность с азербайджанским народом.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства в соцсети "Х".

    "Соединенные Штаты решительно осуждают атаки иранских беспилотников на Нахчыван выражают полную солидарность с народом Азербайджана. Посольство США в Азербайджане внимательно следит за развитием ситуации и желает скорейшего выздоровления пострадавшим",- говорится в публикации.

    Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал действия иранской стороны отвратительным террористическим актом. Президент заявил, что официальные лица Ирана должны дать разъяснения, принести извинения азербайджанской стороне, совершившие этот террористический акт должны быть привлечены к уголовной ответственности.

    США эскалация на Ближнем Востоке Удар по аэропорту Нахчывана
    ABŞ İranın Naxçıvana endirdiyi zərbələrdən sonra Azərbaycanla həmrəyliyini bəyan edib
