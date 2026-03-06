İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    ABŞ İranın Naxçıvana endirdiyi zərbələrdən sonra Azərbaycanla həmrəyliyini bəyan edib

    Digər ölkələr
    • 06 mart, 2026
    • 19:57
    ABŞ İranın Naxçıvana endirdiyi zərbələrdən sonra Azərbaycanla həmrəyliyini bəyan edib

    ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyi İranın Naxçıvana PUA ilə zərbələrini pisləyib və Azərbaycan xalqı ilə həmrəyliyini ifadə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin "X" sosial şəbəkəsindəki paylaşımında bildirilib.

    "ABŞ İran dronlarının Naxçıvana hücumlarını qətiyyətlə pisləyir, Azərbaycan xalqı ilə tam həmrəyliyini ifadə edir. ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyi vəziyyətin inkişafını diqqətlə izləyir və xəsarət alanların tezliklə sağalmasını arzulayır", - paylaşımda bildirilib.

    Xatırladaq ki, martın 5-də İran ərazisindən buraxılan pilotsuz uçuş aparatlarından biri Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının terminal binasının üzərinə, digəri isə Şəkərabad kəndindəki məktəb binasının yaxınlığına düşüb. Hava limanına hücum nəticəsində dörd mülki şəxs yaralanıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İran tərəfinin hərəkətlərini iyrənc terror aktı adlandırıb. Prezident bəyan edib ki, İran rəsmiləri izahat verməli, Azərbaycan tərəfindən üzr istəməli, bu terror aktını törədənlər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməlidirlər.

    Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) ABŞ Azərbaycan Naxçıvan aeroportuna dron hücumu
    США выразили солидарность с Азербайджаном после ударов Ирана по Нахчывану
    US expresses solidarity with Azerbaijan after Iranian strikes on Nakhchivan

    Son xəbərlər

    01:01

    BMT İranda mülki əhaliyə kömək etməyə hazır olduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    00:54

    İranın səfiri "Baku TV"nin bəzi suallarından yayınıb

    Xarici siyasət
    00:44

    BƏƏ-nin XİN başçısı İranın Naxçıvana dron hücumlarını pisləyib

    Xarici siyasət
    00:38

    İsrail Ordusu İrandan yeni raket atəşi barədə məlumat yayıb

    Digər ölkələr
    00:30

    Sloveniya XİN İranın Naxçıvan hava limanına hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    00:25

    Azərbaycanın Tehrandakı Səfirliyinin 9 əməkdaşı İrandan təxliyə olunub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    00:21

    İranın Azərbaycandakı səfiri Naxçıvana dron hücumundan sonra Tehrana zəng vurub

    Xarici siyasət
    00:14

    İranın Azərbaycandakı səfiri Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    00:04
    Video

    İranın Azərbaycandakı səfiri Naxçıvana dron hücumu ilə bağlı "Baku TV"yə müsahibə verib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti