На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

4. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

6. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

7. Бинагадинское шоссе - в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

9. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

10. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова.