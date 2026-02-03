Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 03 февраля, 2026
    • 08:20
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    4. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    5. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    6. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    7. Бинагадинское шоссе - в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    9. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    10. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова.

    НИИМ Баку пробки
    Фото
    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb
    Ты - Король

    Последние новости

    08:20

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:14

    Над Черным морем зафиксировали американский разведывательный БПЛА

    Другие страны
    07:49

    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0

    Другие страны
    07:18

    Венесуэла и США рассмотрели повестку дня двусторонних отношений

    Другие страны
    06:57

    В Австралии проведут первое в мире испытание противораковой вакцины для детей

    Здоровье
    06:25

    Австралия ввела санкции против иранских граждан и предприятий

    Другие страны
    05:46

    Советник Хаменеи: Израиль станет целью для Тегерана в случае удара США по Ирану

    В регионе
    05:19

    СМИ: Изменение климата угрожает безопасности ядерных объектов по всему миру

    Экология
    04:58

    NYT: Чета Клинтонов согласилась дать показания по делу Эпштейна

    Другие страны
    Лента новостей