    Heqset: ABŞ-nin kosmosda dominantlıq etməsi lazımdır

    Digər ölkələr
    03 fevral, 2026
    02:07
    ABŞ kosmik sahədə öz dominantlığını qurmalıdır.

    "Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ-nin müdafiə naziri Pit Heqset bildirib.

    "Biz kosmik sahədə dominantlıq etməliyik. Biz Amerikanın kosmosda dominantlığını ortaya çıxaracağıq", - o, Florida ştatının Kanaveral burnunda çıxışında deyib.

    Heqset bu məqsədi "hündürlüyə nəzarət edən hər kəs döyüşə nəzarət edir" arqumenti ilə irəli sürüb.

