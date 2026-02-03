Heqset: ABŞ-nin kosmosda dominantlıq etməsi lazımdır
Digər ölkələr
- 03 fevral, 2026
- 02:07
ABŞ kosmik sahədə öz dominantlığını qurmalıdır.
"Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ-nin müdafiə naziri Pit Heqset bildirib.
"Biz kosmik sahədə dominantlıq etməliyik. Biz Amerikanın kosmosda dominantlığını ortaya çıxaracağıq", - o, Florida ştatının Kanaveral burnunda çıxışında deyib.
Heqset bu məqsədi "hündürlüyə nəzarət edən hər kəs döyüşə nəzarət edir" arqumenti ilə irəli sürüb.
