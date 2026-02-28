İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    KİV: Ər-Riyadda partlayışlar qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    • 28 fevral, 2026
    • 14:22
    İranın zərbələri fonunda Ər-Riyadda (Səudiyyə Ərəbistanı) partlayışlar qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Times of Israel" AFP-yə istinadən bildirib.

    "Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda İranın Fars körfəzi ölkələrinə endirdiyi zərbələr nəticəsində güclü gurultu və bir neçə partlayış barədə məlumat verilir", - agentlik qeyd edib.

    Məlumata görə, bu ölkələrin ərazisində ABŞ hərbi bazaları yerləşir.

    İrana hərbi zərbələr
    СМИ: В Эр-Рияде зафиксированы взрывы
    Media: Explosions heard in Riyadh

