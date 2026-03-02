İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Böyük Dəbilqə"nin qalibi olan Ömər Rəcəbli: "Hədəflərimiz çox böyükdür"

    Fərdi
    • 02 mart, 2026
    • 13:32
    Böyük Dəbilqənin qalibi olan Ömər Rəcəbli: Hədəflərimiz çox böyükdür

    Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə keçirilən "Böyük Dəbilqə" turnirində yeddi medal qazanan Azərbaycan cüdoçularının hədəfləri çox böyükdür.

    Yarışda qızıl mükafata sahib çıxan milli üzvü Ömər Rəcəbli (81 kq) bu barədə "Report"a açıqlama verib.

    22 yaşlı idmançı qarşıdakı yarışlarda da uğurlu çıxış etmək istədiklərini söyləyib:

    "Hədəflərimiz çox böyükdür. Bakıda dünya çempionatı keçiriləcək. Bundan da yaxşı nəticələrə nail olmağa çalışacağıq".

    Ö.Rəcəbli Daşkənddəki "Böyük Dəbilqə" turnirinin ilin ən çətin yarışlarından hesab edildiyini deyib:

    "Yaponiya, Gürcüstan, Asiya və Avropa ölkələri turnirə qatılmışdı. Buna baxmayaraq qızıl medal qazana bildim. Çıxış etdiyim çəkidə də rəqabət yüksək oldu. Azərbaycan Cüdo Federasiyasına, ailəmə təşəkkür edirəm. Onlar həmişə yanımdadır. Mənə motivasiya verirlər".

    Xatırladaq ki, Ömər Rəcəbli ilə birlikdə Əhməd Yusifov (60 kq), Murad Fətiyev (90 kq) və Kənan Nəsibov (+100 kq) "Böyük Dəbilqə"də qızıl medal qazanıb. Balabəy Ağayev (60 kq) gümüş Zelim Kotsoyev (100 kq) və Camal Qamzatxanov (+100 kq) isə bürünc mükafatla kifayətləniblər. 4 qızıl, 1 gümüş və 2 bürünc olmaqla ümumilikdə 7 medal qazanan Azərbaycan cüdoçuları komanda hesabında ikinci, kişilərin mübarizəsində isə birinci yeri tutub.

    cüdo Azərbaycan cüdoçuları Ömər Rəcəbli

    Son xəbərlər

    14:07

    "Trendyol"da Novruz endirimləri başlayır

    Biznes
    14:04

    Fransanın BƏƏ-dəki hərbi-dəniz bazasına PUA ilə hücum edilib

    Digər ölkələr
    14:02

    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

    İnfrastruktur
    14:00

    Azərbaycan yanvarda Aİ ölkələri ilə 1,8 milyard dollarlıq ticarət aparıb

    Biznes
    13:57

    Ermənistan İrana humanitar yardım təklif edib

    Region
    13:51

    İraqda "Şeyxan" neft yatağının işi dayandırılıb

    Energetika
    13:49
    Foto

    Son üç saatda İrandan Azərbaycana 30-a yaxın şəxs təxliyə edilib - YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    13:47

    Peskov: Rusiya Yaxın Şərqdəki münaqişədən təsirlənən ölkələrin rəhbərləri ilə təmasdadır

    Region
    13:32

    Neft 10 % bahalaşıb - YENİLƏNİB

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti