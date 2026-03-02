İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İranın hücumlarından sonra ölən amerikalı hərbçilərin sayı dördə çatıb

    Digər ölkələr
    • 02 mart, 2026
    • 16:58
    İranın hücumlarından sonra ölən amerikalı hərbçilərin sayı dördə çatıb

    İranın hücumları nəticəsində həlak olan amerikalı hərbçilərin sayı dördə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    "Məlumata görə, dörd amerikalı hərbçi döyüşdə həlak olub. İranın ilk hücumları zamanı ağır yaralanan dördüncü hərbçi sonradan ölüb", - məlumatda qeyd olunub.

    Məlumatda həmçinin əsas döyüş əməliyyatlarının, eləcə də cavab tədbirlərinin davam etdiyi bildirilib.

    CENTCOM: Число погибших американских военных после атак Ирана возросло до четырех
    CENTCOM: US military death toll from Iran attacks rises to four

