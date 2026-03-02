Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    CENTCOM: Число погибших американских военных после атак Ирана возросло до четырех

    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 16:43
    Число американских военнослужащих, погибших в результате иранских атак, возросло до четырех человек.

    Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети Х.

    "По состоянию на 7:30 утра по восточному времени 2 марта четыре американских военнослужащих погибли в бою. Четвертый военнослужащий, который был тяжело ранен во время первых атак Ирана, затем скончался от полученных ранений", - сказано в сообщении.

    В нем также сказано, что основные боевые действия продолжаются, также "ответные меры продолжаются".

    Имена погибших не разглашаются до истечения 24 часов после уведомления ближайших родственников.

    İranın hücumlarından sonra ölən amerikalı hərbçilərin sayı dördə çatıb
    CENTCOM: US military death toll from Iran attacks rises to four

