CENTCOM: Число погибших американских военных после атак Ирана возросло до четырех

Число американских военнослужащих, погибших в результате иранских атак, возросло до четырех человек.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети Х.

"По состоянию на 7:30 утра по восточному времени 2 марта четыре американских военнослужащих погибли в бою. Четвертый военнослужащий, который был тяжело ранен во время первых атак Ирана, затем скончался от полученных ранений", - сказано в сообщении.

В нем также сказано, что основные боевые действия продолжаются, также "ответные меры продолжаются".

Имена погибших не разглашаются до истечения 24 часов после уведомления ближайших родственников.