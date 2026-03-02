CENTCOM: Число погибших американских военных после атак Ирана возросло до четырех
- 02 марта, 2026
- 16:43
Число американских военнослужащих, погибших в результате иранских атак, возросло до четырех человек.
Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети Х.
"По состоянию на 7:30 утра по восточному времени 2 марта четыре американских военнослужащих погибли в бою. Четвертый военнослужащий, который был тяжело ранен во время первых атак Ирана, затем скончался от полученных ранений", - сказано в сообщении.
В нем также сказано, что основные боевые действия продолжаются, также "ответные меры продолжаются".
Имена погибших не разглашаются до истечения 24 часов после уведомления ближайших родственников.
CENTCOM Update— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026
TAMPA, Fla. – As of 7:30 am ET, March 2, four U.S. service members have been killed in action. The fourth service member, who was seriously wounded during Iran’s initial attacks, eventually succumbed to their injuries.
Major combat operations continue and our…